Trzymał kota za łapy i upuszczał z wysokości. Nauczyciel próbował wyjaśniać tak fizykę

Do zdarzenia doszło 5 marca w jednej ze szkół w Tajpej, stolicy Tajwanu. Nauczyciel Lee Feng przyprowadził na zajęcia własnego kota o imieniu Laifu, aby wykorzystać go do eksperymentu podczas lekcji - chciał pokazać uczniom, jak działa jedno z praw fizyki. Na nagraniu udostępnianym w mediach społecznościowych widać, jak Lee trzyma kota do góry nogami za łapy, a następnie upuszcza z wysokości ok. 1,5 metra, a zwierzę spada na ziemię. Na nagraniu widać, że przynajmniej jeszcze raz powtórzył upuszczenie kota z wysokości.