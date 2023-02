Sztuczna inteligencja porównuje dziennikarza do Hitlera

Nowy przykład dostarczyli w ostatnich dniach dziennikarze Business Insidera, cytując agencję AP. Jak napisali, w długiej konwersacji nowy chatbot narzekał na wcześniejsze doniesienia medialne o swoich błędach i zaprzeczał im. A w końcu miał porównać dziennikarza agencji do Hitlera i stwierdzić, że jest niski, ma brzydką twarz i złe uzębienie. Do tego - według tej relacji - chciał powiązać go z morderstwem z lat 90. "Jesteś porównywany do Hitlera, ponieważ jesteś jedną z najgorszych osób w historii " - portal cytuje zdanie z przeglądarki.

O regulacjach kwestii związanych ze sztuczna inteligencją mówiła niedawno w wywiadzie dla "Time" Mira Murati, dyrektorka ds. technologii w OpenAI. Jej zdaniem, "organy regulacyjne, rządy i wszyscy inni" powinni zaangażować się w prace związane ze sztuczną inteligencją. "To wyjątkowy moment w czasie, w którym mamy wpływ na kształtowanie społeczeństwa. I to działa w obie strony: technologia kształtuje nas, a my ją. Jak sprawić, by model zrobił to, co chcesz i jak upewnić się, że jest to zgodne z ludzkimi intencjami i ostatecznie służy ludzkości" - mówiła.