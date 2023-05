Trzy kategorie prac, których AI ludziom nie odbierze. Bo tego robić nie potrafi

Zdaniem ekspertów sztuczna inteligencja zdolna do generowania treści będzie w stanie zastąpić pracę 25 procent ludzkości. Analitycy wskazują jednak na trzy kategorie zawodów, których AI jeszcze długo nie przejmie. To między innymi profesje wymagające nieschematycznego myślenia oraz umiejętności tworzenia strategii.

Według prognoz analityków z Goldman Sachs, w samej Ameryce i Unii Europejskiej nawet 300 milionów miejsc pracy jest zagrożonych przez sztuczną inteligencję. Zgodnie z raportem banku, opracowanym w marcu, AI zdolna do generowania treści będzie w stanie zastąpić pracę 25 procent ludzkości. - To nie będzie dotyczyć pojedynczych osób, będzie to zjawisko systemowe - mówił Martin Ford, autor książki "Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy?", w rozmowie z BBC. - Potencjalnie będzie to odczuwalne dla wielu osób w tym samym momencie, potencjalnie nastąpi to dość nagle. Będzie to miało wpływ nie tylko na ludzi, ale również na całą ekonomię - dodał.