Zgodnie z prawem, uczniowie w nowym roku szkolnym pośpią dłużej. "Nastolatki są patologicznie senne"

Prawo nakazujące, by lekcje w szkołach średnich zaczynały się nie wcześniej niż o godz. 8:30, a w amerykańskich odpowiednikach dawnych polskich gimnazjów - nie wcześniej niż o godz. 8:00, weszło w życie 1 lipca. Wprowadzająca je ustawa została przegłosowana w 2019 roku. Lokalne władze ustaliły jednak, że prawo wdrożone zostanie dopiero trzy lata później, aby dać szkołom czas na przystosowanie się do nowych wymagań.

Pierwszy stan z ustawową najwcześniejszą godziną lekcyjną

Skutki niedoboru snu u dzieci i nastolatków

Na początku sierpnia na łamach "The Lancet Child & Adolescent Health" opublikowano wyniki badań naukowców z University of Maryland dotyczących wpływu niedoboru snu na zdrowie dzieci. Wskazują one, że spanie krócej niż dziewięć godzin może prowadzić do znaczących, negatywnych zmian w mózgu.