List sprzed 135 lat w butelce znalezionej pod podłogą. W środku tajemnicza wiadomość

Allan przyznał, że był zszokowany swoim znaleziskiem, ponieważ butelka znajdowała się w otworze dokładnie pod deskami wyciętymi przez niego chwilę wcześniej w jednym z pokojów na piętrze domu w Morningside w Szkocji . - Przesuwałem grzejnik i wyciąłem przypadkowy otwór, aby znaleźć rury, a tam było to. Nie wiedziałem, co się stało - powiedział później w rozmowie z BBC.

Dzieci podejrzewały, że chodzi o hot dogi

Natychmiast zbiegł na dół, by powiedzieć o odkryciu Eilidh Stimpson, która mieszka w budynku z mężem i dwójką dzieci w wieku 8 i 10 lat. Właścicielka domu postanowiła, że poczeka z wyciągnięciem listu do czasu powrotu dzieci ze szkoły. - Kiedy ich odebrałam, powiedziałam, że mam im do powiedzenia coś naprawdę ekscytującego, a oni odpowiedzieli: "Czy chodzi o to, że zjemy hot dogi do herbaty?". Po kilku kolejnych sugestiach wyjawiła, że chodzi o wiadomość w butelce.