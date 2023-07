Dziś Światowy Dzień Emoji. Których emotek używamy najczęściej? Polska wyróżnia się na tle świata

Najpopularniejsze emoji w Europie na świecie

Europa podzielona była w ubiegłym roku między trzy emoji: "buzię płaczącą ze śmiechu", czerwone serce oraz państwowe flagi. Jedyny wyjątek to Polska. Choć w naszym kraju w 2022 roku największą popularnością też cieszyła się, tak jak w wielu innych państwach, flaga. Tyle, że nie ta polska, a ukraińska, co było wyrazem solidarności dla walczącego z najeźdźcą sąsiada. Polska to jedyny kraj na świecie, gdzie emoji numer jeden była flaga innego państwa.

Azja, Afryka - najpopularniejsze emotki

W Azji królują te same emoji co na innych kontynentach: serce, "buzia płacząca ze śmiechu" oraz flagi państwowe. Wyróżniają się przede wszystkim trzy kraje: Japonia, gdzie najczęściej używano symbolu blasku (✨), Kuwejt, w którym najpopularniejsza była pinezka z czerwoną główką (📍), zwykle używana do wskazywania lokalizacji na mapie, oraz Laos - tam wygrała "uśmiechnięta buzia z trzema sercami" (🥰). Uwagę zwracają również Korea Południowa i Kazachstan. W obu tych krajach najpopularniejsze było serce - ale nie, jak w większości państw, czerwone, tylko fioletowe. W Nepalu i Indiach, podobnie jak we wspomnianej Wenezueli, internauci najczęściej używali złożonych dłoni.