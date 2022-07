Kupił suplementy i przedawkował witaminę. Mężczyzna trafił do szpitala, miał problem z nerkami

Mężczyzna zaczął zażywać suplementy diety z witaminą D, przyjmował je jednak w zbyt dużych dawkach. Doprowadził się do stanu, w którym trafił do szpitala - schudł ponad 12 kilogramów, a jego nerki przestały prawidłowo działać. Historię przedawkowania witaminy we wtorek opisał CNN.

Przedawkowanie witaminy

Dwa miesiące później trafił w końcu do szpitala, gdzie stwierdzono że schudł 12,7 kilogramów, a jego nerki przestały prawidłowo działać. U mężczyzny zdiagnozowano hiperwitaminozę, czyli przedawkowanie witaminy D. Stało się tak, ponieważ w przeciwieństwie do innych witamin, które są rozpuszczalne w wodzie i ich nadmierne ilości mogą być łatwo usunięte przez organizm, witaminy D, A, E i K działają inaczej. Magazynowane są one w wątrobie i komórkach tłuszczonych ciała do czasu, kiedy będą potrzebne. W rezultacie przyswajanie nadmiernych dawek witamin D, A, E oraz K może doprowadzić do osiągnięcia ich toksycznego stężenia w organizmie.