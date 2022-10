Te nawyki przyspieszają proces starzenia się organizmu. Niektóre można łatwo wyeliminować

Co sprawia, że się szybciej starzejemy?

Zbyt dużo alkoholu. Zgodnie z badaniem naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie, alkohol przyspiesza proces biologicznego starzenia się, poprzez uszkadzanie DNA. Do takich wniosków badacze doszli po przeanalizowaniu danych zebranych od niemal 250 tys. osób. Stwierdzono, że ci, którzy pili ponad 17 jednostek alkoholu tygodniowo, mieli krótsze telomery, czyli fragmenty znajdujące się na końcu chromosomu, które chronią go przed uszkodzeniem, zwykle skracające się wraz z wiekiem.

Mała ilość aktywności fizycznej. Ludzie coraz częściej prowadzą siedzący tryb życia, a wraz z wiekiem trudniej jest zbudować mięśnie. Według dr. Younga człowiek traci około jednego procenta swojej masy mięśniowej każdego roku od około 35. roku życia. To powoduje ryzyko osteoporozy, a także ogólnej słabości i skłonności do upadków kończących się na przykład kontuzją biodra.

Z badania przeprowadzonego w 2009 roku przez amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wynika, że 80 proc. chorób powiązanym ze starzeniem można zapobiec, a jednym ze sposobów jest właśnie zerowe spożycie papierosów. Inne metody to indeks masy ciała (BMI) niższy niż 30, tygodniowa aktywność fizyczna wynosząca co najmniej 3,5 godziny oraz zdrowa dieta z dużą ilością owoców i warzyw, pełnoziarnistym pieczywem i niskim spożyciem mięsa.

Zła dieta. Niektóre produkty żywnościowe pogarszają kondycję zdrowotną i doprowadzają do skrócenia telomerów. To między innymi czerwone i przetworzone mięso oraz słodzone napoje, dlatego zaleca się ich jak najrzadsze spożycie. Spożywanie żywności bogatej w błonnik, czyli np. warzyw, ziaren i owoców, jest powiązane z dłuższymi telomerami i dłuższym życiem. Takie produkty zawierają witaminy C i E oraz inne antyoksydanty, dzięki czemu wspomagają regulację ciśnienia krwi, pomagają obniżać poziom cholesterolu i utrzymywać zdrową florę bakteryjną jelit. Do tego należy włączyć zdrowe tłuszcze, na przykład z ryb, awokado i orzechów.