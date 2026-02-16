Sprzedano najdroższą kartę kolekcjonerską w historii. Jest na niej kultowa postać

Karty Pokémon Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wyprodukowana pod koniec lat 90., rzadka karta Pikachu Illustrator, z grafiką Atsuko Nishidy, została wystawiona na aukcję 42 dni temu i w poniedziałek 16 lutego osiągnęła rekordową kwotę sprzedaży - niemal 16,5 miliona dolarów (58,64 mln zł). Według "The Japan Times" nowym właścicielem został A.J. Scaramucci, założyciel Solari Capital i syn byłego dyrektora ds. komunikacji Białego Domu, Anthony'ego Scaramucciego.

Jak komentuje japoński dziennik, rekordowa sprzedaż pokazuje nieustającą popularność fizycznych kart Pokemon.

Najdroższa karta na świecie

Ostateczna kwota sprzedaży oznacza, że ​​30-letni internetowy gwiazdor i wrestler Logan Paul zarobił na niej ponad 11 milionów dolarów i tym samym pobity został rekord Guinnessa na najdroższą kartę kolekcjonerską, jaką kiedykolwiek sprzedano na aukcji. Poprzedni rekord - kupna - również należał do Logana Paula. Zapłacił za okaz 5,27 mln dolarów. "Żegnaj, przyjacielu. Jakiż to był zaszczyt być posiadaczem najwspanialszego przedmiotu kolekcjonerskiego na świecie", komentował Paul po zakończeniu aukcji.

Ken Goldin z domu aukcyjnego Goldin Auctions komentował, że rzadkie karty kolekcjonerskie Pokemon gwałtownie zyskały na wartości w ostatnich latach.

Pierwotnie karta Pikachu Illustrator rozdawana była w ramach serii konkursów organizowanych przez magazyn mangi CoroCoro w 1998 roku. 39 kart trafiło do zwycięzców pierwotnego konkursu, a kolejne dwie zostały sprzedane przez byłego pracownika The Pokemon Company.

OGLĄDAJ: Ostatni rok niewinności? Oto dlaczego wasze media społecznościowe oszalały Zobacz cały materiał

Opracowała Ewa Żebrowska