Nie tylko Brad Pitt docenił "przewiew". Męskie spódnice podbijają czerwony dywan

Sebastian Reuter/Getty Images for Sony Pictures

Brad Pitt Sebastian Reuter/Getty Images for Sony Pictures

Mężczyźni w spódnicach

Ze swoich odważnych stylizacji słynie 22-letni raper Lil Nas X, który zdobył rozgłos debiutancką płytą w 2019 roku. Muzyk, odkąd tylko pojawił się w show biznesie, prezentował kreacje odbiegające od standardów klasycznej mody męskiej. W spódnicach czy sukniach fotografowano go zarówno na czerwonym dywanie, jak i na rapowych koncertach. Spódnicę w przeszłości zakładał również inny popularny amerykański raper, A$AP Rocky.

Moda na męskie spódnice dotarła również do świata sportu. Już w 1998 roku w spódnicy sfotografowany został David Beckham, wówczas piłkarz Manchesteru United. Dziennikarze i kibice wyśmiewali wtedy jego ubiór, ale on sam po latach zapewniał, że nie żałował stylizacji, w której "czuł się i wyglądał świetnie". Przed rokiem z kolei na wiosenno-letnią edycję nowojorskiego Fashion Week sięgającą do kostek spódnicę założył koszykarz Los Angeles Lakers Russell Westbrook.