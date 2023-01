Prawicowy polityk ma dwanaścioro dzieci z dziesięcioma kobietami. Media: znów spodziewa się dziecka

Piosenkarka została poproszona przez tabloid o komentarz w tej sprawie. - Mnie by tylko interesowało, kto wam przekazuje takie informacje? Widzą mnie ludzie z brzuszkiem? Chyba właśnie przybrałam (na wadze). Przepraszam, nic na ten temat nie powiem, to moja prywatna sprawa - odpowiedziała.

Polityk odpowiada na doniesienia

O sprawę został spytany też sam Boris Kollár. Wysłał do redakcji odpowiedź, w której stwierdził, że "nie będzie reagował" na ostatnie doniesienia. Piszący o tej sprawie portal Femm ocenił, że przewodniczący słowackiej Rady Narodowej podobnie reagował w przeszłości na kolejne wiadomości, że ponownie zostanie ojcem. "Chociaż prawie każde dziecko ma z inną kobietą, wzorcowo opiekuje się swoimi dziećmi i stara się poświęcać im jak najwięcej czasu. Jednak wygląda na to, że wciąż mu mało" - stwierdził portal.

Boris Kollár - kim jest?

Boris Kollár od 2020 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej, czyli jednoizbowego słowackiego parlamentu. Od 2015 roku jest także liderem antyestablishmentowej partii Jesteśmy Rodziną (Sme rodina) , z którą rok później dostał się do parlamentu. Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW) odnotował wówczas, że nowa partia sukces wyborczy zawdzięczała "atmosferze frustracji elitami i strachu przed migrantami". Kollár określa swoje ugrupowanie mianem prawicowego, choć według słowackich mediów trudno je zdefiniować ideologicznie. "W przekazie wyborczym skupiał się przede wszystkim na likwidacji systemu oligarchicznego i obronie przed 'inwazją migrantów'" - stwierdzali eksperci OSW. Kollár deklarował również gotowość do poparcia szerokiego sojuszu partii centroprawicowych na Słowacji .

Boris Kollár nie ukrywa swoich konserwatywnych poglądów. Wielokrotnie wypowiadał się krytycznie m.in. o migracjach czy społeczności LGBT . Wyrażał poparcie dla ruchów przeciwnych LGBT w Rosji i na Węgrzech. - Zawsze byli dewiantami i nigdy nie powinni byli negować tej diagnozy - mówi po marszu równości, który przeszedł ulicami Bratysławy w 2018 roku. Za te słowa, po raz drugi w swojej karierze, został nominowany do tytułu "homofoba roku".

Jednocześnie polityk utrzymuje swój wizerunek katolika. W 2021 roku w mediach społecznościowych chwalił się wspólnym zdjęciem z papieżem Franciszkiem. Rok później natomiast udał się z pielgrzymką do Rzymu, gdzie uczestniczył m.in. w audiencji papieskiej. - Jeżeli pan Boris Kollár obnosi się z życiem, jakie prowadzi, powinien wyznaczyć sobie granice i zdecydować, czy właściwe jest stawienie się przed Ojcem Świętym, czy to grzeczne i taktowne - krytykowała go wówczas w TV NOVINY ekspertka od protokołu dyplomatycznego Mária Holubová z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.