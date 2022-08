Słoń "dostał szału" od ciężkiej pracy w upale i zabił swojego opiekuna

Słoń pomagający na tajlandzkiej plantacji kauczuku w czasie pracy zaatakował swojego opiekuna i zabił go. Jak ustalili śledczy, zwierzę najprawdopodobniej było sfrustrowane ciężką pracą, którą kazano mu wykonywać pomimo uciążliwego upału. Eksperci zwracają uwagę, że choć słonie są z natury łagodne, to zmiany klimatu sprawiają, że do ich agresywnych zachowań może dochodzić coraz częściej.