Zwolniono go z pracy. Z zemsty zamknął na kłódkę biuro z resztą pracowników

52-letni mieszkaniec Singapuru został wyrzucony z pracy i postanowił zemścić się na swoim pracodawcy. Zamknął na kłódkę biuro swojej byłej już firmy, więżąc wewnątrz pozostałych jej pracowników. Mężczyzna przed sądem przyznał się do winy.

W poniedziałek sąd w Singapurze rozstrzygnął sprawę 52-letniego Vict Lim Siong Hocka. Mężczyzna był sądzony za bezprawne uwięzienie dziewięciu swoich byłych współpracowników w siedzibie firmy Pantech Business Hub. Mężczyzna przyznał się do zamknięcia jedynych drzwi wejściowych do budynku przy pomocy kłódki i został ukarany grzywną w wysokości 4 tys. dolarów singapurskich (równowartość ok. 12 tysięcy złotych).