Wspinał się bez zabezpieczenia, na 73. piętrze go zatrzymali. Nagranie

Policja zatrzymała 24-letniego mężczyznę, który próbował wspiąć się na piąty najwyższy budynek świata, Lotte World Tower w Seulu, bez żadnego zabezpieczenia. Na wysokości 73. piętra został zmuszony przez służby do zakończenia "wyprawy" i zatrzymany.

Jak podała agencja Reutera, 24-letni obywatel Wielkiej Brytanii w poniedziałek próbował bez żadnego zabezpieczenia wejść na piąty najwyższy wieżowiec świata, Lotte World Tower w stolicy Korei Południowej, Seulu. Drapacz chmur ma 555 metrów wysokości i 123 piętra. Gdy mężczyzna pokonał ponad połowę swojej wspinaczki i znajdował się na wysokości 73. piętra, południowokoreańskie służby zmusiły go do zakończenia "wyprawy".

24-latek został zatrzymany

Na nagraniu udostępnionym przez Reutersa widać, że podczas wspinaczki mężczyzna ma na sobie krótkie spodenki i nie zabezpieczają go żadne liny. Agencja podała, że jego wspinaczka trwała ponad godzinę, a w tym czasie dookoła budynku zgromadziła się policja i straż pożarna.

Służbom ostatecznie udało się zmusić mężczyznę do wejścia do środka budynku. Następnie 24-latek został zabrany na komisariat policji i przesłuchany. Według lokalnej gazety "Chosun Ilbo" mężczyzna to George King-Thompson, który miał już w 2019 roku zostać aresztowany za wspinanie się na 309-metrowy wieżowiec Shard w Londynie.