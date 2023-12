Polski specjał uznany najgorszym produktem mięsnym na świecie

Salceson najgorszym produktem mięsnym

Salceson to rodzaj wyrobu podrobowego zawierającego w sobie głowizny, okrawki, skórki, krew, tłuszcz i przyprawy. Do jego przygotowania wykorzystuje się zazwyczaj wieprzowinę, wołowinę lub cielęcinę. Składniki są przyprawiane, peklowane, wkładane do osłonek, gotowane i formowane do pożądanego rozmiaru.