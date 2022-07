Skąd tak naprawdę pochodzą "ryby prosto z Bałtyku", serwowane w smażalniach nad morzem?

czytaj dalej

Kot domowy trafił do prowadzonej przez IOP PAN bazy inwazyjnych gatunków obcych w Polsce. - Koty zabijają co najmniej kilkaset tysięcy kręgowców rocznie i trudno tu nie mówić o braku ich negatywnego wpływu. To są naukowe fakty - wyjaśnia w rozmowie z tvnmeteo.pl profesor Wojciech Solarz z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Co to oznacza dla posiadaczy mruczków? Czy muszą obawiać się o przyszłość swoich ukochanych pupili?