Podczas rodzinnego spaceru po lesie pięciolatek znalazł siekierkę z epoki brązu

Rodzina z pięcioletnim synem wybrała się na spacer do lasu. Wzięli wykrywacze metali. Znaleźli siekierkę z epoki brązu. Nie jest to ich pierwsze znalezisko. - Wykopaliśmy już mausera i naboje oraz średniowieczny grot. Za każdym razem towarzyszą nam niezwykłe emocje, bo nigdy nie wiadomo, co może być pod ziemią - mówi Karolina Siodłowska, mama Kuby.