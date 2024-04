Zakazują muzyki, która jest zbyt szybka, lub zbyt wolna

Zakaz zbyt szybkiej muzyki

Zgodnie z nowymi regulacjami w Czeczenii zakazane będzie słuchanie wielu popularnych na całym świecie utworów pop, czy techno. Zbyt szybkie okazują się bowiem m.in. "It's my life" Bo Jovi, "Girls Just Wanna Have Fun" Cyndi Lauper, czy "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" zespołu ABBA.