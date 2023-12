Dlaczego niektórym ludziom łatwiej wcześnie wstać? Naukowcy odkryli sekret rannych ptaszków

Tak zwane ranne ptaszki mogą zawdzięczać skłonność do wczesnego wstawania i zasypiania genom neandertalskich przodków - wskazują na łamach czasopisma "Genome Biology and Evolution" autorzy nowych badań.

Autorzy badania opublikowanego w ubiegłym tygodniu na łamach "Genome Biology and Evolution" zwracają uwagę, że mniej więcej 70 tysięcy lat temu rozpoczęła się migracja bezpośrednich przodków człowieka z terenów Afryki do Eurazji. Tam od setek tysięcy lat żyli już jednak neandertalczycy. Około 700 tysięcy lat temu doszło do rozdzielenia ewolucyjnego homo sapiens i neandertalczyków. Kiedy ponownie zetknęli się ze sobą, doszło do krzyżowania genów. W efekcie współcześni ludzie posiadają do czterech procent DNA neandertalczyka.