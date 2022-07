Na pierwszym miejscu wcale nie Mazury. Ranking najpiękniejszych jezior w Polsce

Ranking to subiektywna lista miejsc, które - jak czytamy - zachwycają krajobrazami i przyciągają wodnymi atrakcjami. Jego zwycięzca nie jest zbiornikiem naturalnym. Utworzone w 1968 roku przez najwyższą w Polsce zaporę wodną Jezioro Solińskie przyciąga zróżnicowaną linią brzegową, którą niektórzy porównują do fiordów - z zatokami, półwyspami i wyspami. Położony w malowniczej bieszczadzkiej okolicy zbiornik to tzw. strefa ciszy, gdzie obowiązuje zakaz używania w łodziach silników spalinowych. Dzięki temu wypoczywający na wodzie i nad nią mogą naprawdę rozkoszować się przyrodą i krajobrazem. I choć nie jest to może najlepsze miejsce do kąpieli, bo poza wyznaczonymi miejscami jest ona niebezpieczna, jezioro docenią na pewno żeglarze, kajakarze czy windsurferzy.