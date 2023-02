Nowy test krwi może zwiększać wykrywalność raka prostaty. Badanie

Brytyjscy naukowcy opracowali nowy test krwi, pomagający wykrywać raka prostaty. W dotychczasowych badaniach wykazał bardzo wysoką skuteczność. Badacze twierdzą, że może przyczynić się do zwiększenia wykrywalności tego nowotworu.

Badacze z firmy Oxford BioDynamics (OBD), we współpracy z uczelnią Imperial College w Londynie i Uniwersytetem Wschodniej Anglii w Norwich, opracowali nową metodę wykrywania raka prostaty. To test krwi, który w dotychczasowych badaniach okazał się być dużo bardziej skuteczny niż stosowany powszechnie test PSA.

Wysoka skuteczność testu na raka prostaty

Badacze twierdzą, że obecnie stosowany w służbie zdrowia test PSA nie jest wystarczająco dokładny, co w konsekwencji przyczynia się do licznych przypadków niepotrzebnego wykonywania biopsji u zdrowych mężczyzn, a także może fałszywie informować, że raka nie wykryto. Jednak według nich zastosowanie nowego testu mogłoby pomóc w wykrywalności większej liczby przypadków nowotworu.

Badacze wskazali, że opracowany przez nich test jest wysoce dokładny, szybki, minimalnie inwazyjny i niedrogi. W kolejnym etapie badań nad testem naukowcy zamierzają sprawdzić jego skuteczność na mężczyznach, u których rak prostaty dotąd nie został zdiagnozowany. - Test EpiSwitch PSE pozwala na szybkie i minimalnie inwazyjne rozpoznanie raka prostaty z imponującą wydajnością, co sugeruje rzeczywiste korzyści zarówno dla celów diagnostycznych, jak i przesiewowych - wskazał główny autor badania prof. Dmitry Pchejetski.

- Istnieje realne zapotrzebowanie w codziennej praktyce lekarskiej na wysoko skuteczny test krwi, który będzie w stanie zbadać mężczyzn pod kątem raka prostaty i dokładnie zidentyfikować tych, którzy są w grupie wysokiego ryzyka, jednocześnie oszczędzając tych, którzy do tej pory poddawani byli niepotrzebnym, drogim i inwazyjnym zabiegom - dodał dr Jon Burrows, dyrektor wykonawczy Oxford BioDynamics.

Rak prostaty - objawy

Najwięcej przypadków raka prostaty, inaczej nazywanego rakiem stercza lub rakiem gruczołu krokowego, wykrywanych jest u mężczyzn po 70. roku życia. Uważa się, że to właśnie wiek jest najważniejszym czynnikiem ryzyka zachorowania na ten typ nowotworu, choć przypadki zachorowania notuje się także u młodszych pacjentów. W Polsce co roku wykrywany jest u ok. 15 tys. mężczyzn.