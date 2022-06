Ranking najlepszych uczelni świata. Polskie uniwersytety wyżej niż w poprzednich latach

QS World University Ranking przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Publikowane co roku w czerwcu zestawienie tworzone jest w oparciu o sześć kryteriów: reputację w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczbę cytowań oraz liczbę studentów i pracowników z zagranicy.

Czołówka amerykańsko-brytyjska

W czołówce tradycyjnie dominują uniwersytety amerykańskie i brytyjskie. Wygrał Massachusetts University of Technology, drugie miejsce zajął University of Cambridge, a trzecie Stanford University. To podium podobne do tego zeszłorocznego. Wtedy również wygrała uczelnia z Massachusetts. Uniwersytety z Cambridge i Stanford zostały sklasyfikowane ex aequo na trzeciej pozycji. Wyprzedził je jeszcze University of Oxford, który tym razem zajął czwarte miejsce.