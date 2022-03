"Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem". Czyje to słowa? Pytanie z "Milionerów"

czytaj dalej

O sytuacji w Kijowie, potrzebach Ukrainy i opinii jej mieszkańców na temat pomocy z polskiej strony mówił w "Faktach po Faktach" Mateusz Lachowski, wolontariusz i dokumentalista, który jest w ukraińskiej stolicy. - Żołnierze, z którymi się rozmawia, mówią to jedno: że jesteśmy w stanie pokonać Rosjan na lądzie, robimy to bez problemu, ale jedyne, co stanowi problem, to są samoloty, to rakiety, które spadają na nasze miasta - powiedział.