Pierwszy policyjny Cybertruck. Dostała go wyjątkowa jednostka

Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej - poinformowała w środę Prokuratura Krajowa. - Jak zobaczę ten wniosek, oczywiście chętnie odniosę się merytorycznie do każdego z tych dennych, dmuchanych zarzutów - zapowiedział w Sejmie Mejza. W jego sprawie wypowiedział się też prezes PiS Jarosław Kaczyński.