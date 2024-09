Pokłócili się o opuszczone oparcie fotela, więcej już nie polecą

Linie Cathay Pacific objęły zakazem podróżowania małżeństwo z Hongkongu, które wdało się w kłótnię z siedzącą przed nim współpasażerką. Do sprzeczki doszło 17 września na pokładzie samolotu lecącego z Hongkongu do Londynu. Zgodnie z relacją kobiety, którą podzieliła się swoją wersją przebiegu wydarzeń w serwisie społecznościowym Xiaohongshu, problemy miały się zacząć po tym, jak odmówiła ona podniesienia do pionu opuszczonego przez siebie wcześniej oparcia fotela.