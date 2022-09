Dlaczego Joe Biden siedział w tylnym rzędzie na pogrzebie Elżbiety II? Zdecydował królewski zwyczaj

W czasie uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety II światowe media zwróciły uwagę, że prezydent USA Joe Biden zajął miejsce dopiero w czternastym rzędzie. Usiadł za polskim prezydentem Andrzejem Dudą i obok prezydenta Szwajcarii Ignazio Cassisa. Co zdecydowało o tak odległym miejscu prezydenta USA? Nie był to przypadek, a miejsca były przydzielane zgodnie z tradycyjnym królewskim protokołem.

W poniedziałkowych uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety II w Opactwie Westminsterskim w Londynie wzięło udział 2 tys. osób, w tym ok. 500 gości zagranicznych . Wśród nich byli monarchowie oraz przywódcy państw z całego świata.

Joe Biden w 14. rzędzie

Przybyli goście zajęli w Opactwie Westminsterskim wyznaczone im wcześniej miejsca. Szybko zwróciło uwagę to, że prezydent USA Joe Biden usiadł dopiero w 14. rzędzie: za prezydentem Polski Andrzejem Dudą , a przed premierem Czech Petrem Fialą. Obok prezydenta USA siedział prezydent Szwajcarii Ingnazio Cassis.

Wśród miejsc dla delegacji zagranicznych pierwsze rzędy zajęli gubernatorzy generalni państw, w których brytyjski monarcha pozostaje głową państwa. Za nimi zasiedli natomiast wybrani przywódcy pozostałych krajów należących do Wspólnoty Narodów. To dlatego przed prezydentem Stanów Zjednoczonych zasiedli m.in. premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern i premier Kanady Justin Trudeau, kraju, na który Stany Zjednoczone "zwykle patrzą z góry" - odnotował brytyjski "Telegraph" dodając: "Po tej stronie stawu porządek świata może czasem wywrócić się do góry nogami".