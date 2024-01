Gdzie jechać na wakacje? 24 najlepsze kierunki w 2024 roku

Najpopularniejsze turystyczne kierunki znów stały się zatłoczone. Może to czas, by odwiedzić miejsca, które wciąż pozostają w dużym stopniu nieodkryte, kuszą poza sezonem, lub są niedoceniane ze względu na atrakcje w okolicy? - pyta CNN, publikując autorski ranking 24 miejsc polecanych do odwiedzenia w 2024 roku. Gdzie zaplanować tegoroczny urlop, by być zadowolonym, a jednocześnie uniknąć tłumów?

Dane Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) za 2023 rok jasno wskazują na powrót branży turystycznej do rozmiarów notowanych przed pandemią. Wzmożenie ruchu turystycznego szczególnie silnie widać na najpopularniejszych kierunkach, takich jak Paryż, Amsterdam, Wenecja, Miami czy Bali.

Gdzie turystów może być mniej? Jakie kierunki warto rozważyć, chcąc uniknąć tłumów podczas urlopu? W poniedziałek portal stacji CNN przygotował subiektywne zestawienie 24 "w dużej mierze nieodkrytych, atrakcyjnych poza sezonem lub często pomijanych" miejsc, wartych odwiedzenia w 2024 roku.

1. Sumba, Indonezja

Plaża Walakiri Beach, Sumba, Indonezja Shutterstock

"Dzięki odległym wioskom, dziewiczym lasom, starożytnym rytuałom i światowej klasy miejscom do surfowania, wyspa Sumba jest idealną alternatywą dla tłumnie (odwiedzanego) Bali" - wskazuje CNN, podkreślając, że obie indonezyjskie wyspy dzieli od siebie zaledwie godzina lotu. Jak zauważa portal, choć Sumba nie zdobyła jeszcze międzynarodowej rozpoznawalności, nie oznacza to, że jest ona kameralna czy mała. Zajmuje bowiem dwukrotnie większą od Bali powierzchnię, a od 2012 roku systematycznie powstają na niej nowe, luksusowe kurorty turystyczne.

2. Wybrzeże Morza Czarnego w Turcji

Tureckie wybrzeże Morza Czarnego oferuje wgląd w odmienne oblicze kraju. Region obfituje w gęste lasy i malownicze plaże. Znajdują się tam też rozmaite zabytki i bogate w historię miejscowości. "Odwiedzający mogą zwiedzać starożytne uliczki Safranbolu, w których wciąż słychać brzęk młotów kowalskich, chłonąć życie na plaży w Amasra i wspiąć się na miejsce, gdzie na klifie w Sumeli wznosi się jeden z najstarszych klasztorów na świecie" - opisuje CNN. Region polecany jest również poszukiwaczom adrenaliny, w tym szczególnie miłośnikom raftingu (odmiana spływu rzecznego - red.) czy heliskiingu (formy narciarstwa praktykowanej poza wyznaczonymi szlakami – red.).

3. Tartu, Estonia

Uznane Europejską Stolicą Kultury na rok 2024 Tartu uznawane jest za intelektualne centrum Estonii – wskazuje CNN, podkreślając, że znajduje się tam zarówno najstarszy uniwersytet w kraju, jak i największe muzeum nauki w całym regionie państw nadbałtyckich - Centrum Nauki AHHAA. "Stare Miasto Tartu to idealne miejsce na bazę wypadową, ale warto odwiedzić także Supilinn, położone na północ od centrum miasta, nad brzegiem rzeki Emajõgi. Ta zabytkowa dzielnica pełna ładnych, drewnianych domów była dawniej slumsami, ale obecnie staje się jednym z najbardziej pożądanych adresów miasta" - sugeruje CNN.

4. Tainan, Taiwan

Obchodzący w 2024 roku 400 rocznicę powstania Tainan to z pewnością jedno z ciekawszych miast Tajwanu. Co sprawia, że warto je odwiedzić? Miasto uznawane jest za krajową stolicę ulicznego jedzenia, słynie z serwowanych tam zup wołowych i omletów z ostryg, przyciąga również nieziemską przyrodą i kolorowymi, zabytkowymi świątyniami. Będąc na miejscu, warto też odwiedzić miejskie muzea – opisuje CNN.

5. Północno-zachodnia część stanu Michigan

Jezioro Michigan Shutterstock

Latem ulokowane w północno-zachodniej części stanu Michigan jezioro Michagan przyciąga rzesze turystów. Malownicza linia brzegowa jeziora, ulokowane w jej pobliżu urocze miasteczka i pagórkowaty krajobraz regionu mają wiele do zaoferowania także w chłodniejszych miesiącach - przekonuje CNN.

6. Trasa rowerowa Trans Dinarica, Bałkany

Biegnąca przez teren aż 8 państw trasa rowerowa Dinarica to prawdziwa gratka dla miłośników podróży na dwóch kółkach. Jak wskazuje CNN, na jej całość składa się aż 100 etapów o różnych poziomach trudności. W trakcie przemierzania jej liczącego 4 tysiące kilometrów dystansu podziwiać można "spektakularne wybrzeża Albanii i Chorwacji, parki narodowe Kosowa, surowe góry Czarnogóry oraz bujne lasy i lśniące rzeki w całej Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii Północnej i Serbii".

7. Culebra, Portoryko

Oddalona o około 30 kilometrów od wschodniego wybrzeża Portoryko Culebra to świetna opcja dla tych, którzy chcą podziwiać krajobraz regionu, jednocześnie unikając innych turystów. Wyspa obfituje w miejsca do uprawiania snorkelingu, nurkowania z akwalungiem, pływania kajakiem czy do wędkarstwa.

8. Angola

Luanda, Angola Shutterstock

W ostatnich latach Angola prężnie rozwija swoją infrastrukturę turystyczną. Chcąc uniknąć tłumów, warto odwiedzić ją jeszcze teraz, zanim zostanie spopularyzowana wśród podróżujących. Co zobaczyć na miejscu? CNN sugeruje, by poza stolicą południowoafrykańskiego państwa pojechać również do drugiej co do wielkości miejscowości w kraju – miasta Lubango, znanego z pozostałości portugalskiej, kolonialnej architektury, imponującego posągu Chrystusa Króla i bliskiej odległości od malowniczej Szczeliny Tundavala. Warto odwiedzenia jest również spektakularny wodospad Kalandula o szerokości 396 metrów, położony w prowincji Malanje.

9. Saint John, Nowy Brunszwik, Kanada

Zatoka Fundy, Kanada Shutterstock

Położone na wschodnim wybrzeżu Kanady w prowincji Nowy Brunszwik miasto Saint John jest doskonałą bazą wypadową do podziwiania pobliskiej Zatoki Fundy, słynącej z najwyższych na świecie pływów - przekonuje CNN. Poza przyrodą podziwiać tam można również historyczną zabudowę, a jak przekonuje redakcja amerykańskiego portalu, jedzenie jest tam "doskonałe".

10. Korea Południowa

"To kraj, który naprawdę ma wszystko" - ocenia CNN, opisując bogactwo Korei Południowej. Poza futurystycznymi miastami, takimi jak Seul czy Pusan, warto zagłębić się również w bardziej historyczną część państwa. Planując podróż warto uwzględnić zatrzymanie się w Andong, miejscowości określanej mianem "ducha Korei Południowej" czy pobyt w siedmiu kurhanach (miejscach pochówku - red.) starożytnej społeczności Gaya, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2023.

11. Albania

Granicząca z popularną wśród turystów od lat Grecją Albania zyskuje w ostatnim czasie uznanie coraz większej liczby odwiedzających. Oferuje nie tylko "zapierające dech w piersiach" krajobrazy, ale i bogatą kulturę - ocenia CNN. Zdaniem portalu szczególnie warte odwiedzenia są historyczne centra miast Berat i Gjirokastra. Planując tam urlop warto również uwzględnić wizytę w otwartym w ubiegłym roku Parku Narodowym Dzikiej Rzeki Wjosy.

12. Chile

Rozciągające się na długości 4300 kilometrów Chile oferuje coś dla każdego - stwierdza CNN, opisując ulokowaną na północy kraju pustynię Atakama, malownicze zachodnie wybrzeże kraju, znajdujący się w jego południowej części region Patagonii oraz położone na wschodzie Andy.

13. Wyspy Abrolhos w Australii Zachodniej

Będące domem dla "najpiękniejszych krajobrazów Wybrzeża Koralowego" wyspy Abrolhos od wybrzeży Australii Zachodniej oddalone są zaledwie około 60 kilometrów. Zimą wypatrywać można tam humbaków, a niektórym szczęśliwcom udaje się tam dostrzec również australijskie lwy morskie. Ze względu na brak hoteli na wyspach, nocleg należy zaplanować w Australii kontynentalnej.

14. Macedonia, Grecja

Położony w północnej części Grecji region Macedonii jest w ocenie CNN "stosunkowo wolny od nadmiernej turystyki". Ma on jednak wszystko co przyciąga odwiedzających w inne zakątki kraju – stanowiska archeologiczne, bogate w historię miasta i malownicze plaże. Warte odwiedzenia są również rozlokowane na jego terenie winnice.

15. Panama

Panama oferuje odwiedzającym nie tylko piękno przyrody - szczególnie widoczne w kilkunastu parkach narodowych - ale i tętniącą życiem stolicę. Będąc w Panama City nie sposób nie przejść się po ulicach historycznej starówki, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Można też podziwiać tam znajdujący się w granicach miasta tropikalny las deszczowy.

16. Galicja, Hiszpania

"Puste plaże otoczone dzikim Oceanem Atlantyckim i surowym krajobrazem Parku Narodowego Atlantyckich Wysp Galicji. Rozpływające się w ustach owoce morza. I historyczne miasto na zawsze splecione ze słynną Drogą św. Jakuba" - tak hiszpańską Galicję opisuje CNN. Jak zauważa portal, stolica regionu - Santiago de Compostela - od dawna figuruje na turystycznej mapie za sprawą imponującej katedry z XII wieku, będącej punktem końcowym licznych pielgrzymek. Katedra nie jest jednak jedynym, co warto zobaczyć, przebywając w okolicy. Warte uwagi są również "spektakularne" widoki, jakie rozpościerają się z przylądku Cabo Fisterra. Odwiedzających mogą również ruszyć śladem kilkunastu postawionych w regionie latarni morskich. Jedna z nich - Wieża Herkulesa – stanowi część Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

17. Przybrzeżne wyspy Singapuru

Singapur Shutterstock

Jak zauważa CNN, "miasto-państwo Singapur oferuje urbanistykę w najlepszym wydaniu: drapacze chmur, oświetlone neonami drzewa i sześciogwiazdkowe hotele prześcigają się w redefinicji 'luksusu'". W ocenie portalu bardziej interesującą opcją staje się jednak w ostatnim czasie wyprawa poza półwysep. Wśród szczególnie wartych odwiedzenia miejsc na łamach CNN wymieniono wyspy Lazarus Island, Sisters' Island oraz Saint John's Island.

18. Mérida, Meksyk

"Półwysep Jukatan jest najbardziej znany z tropikalnych plaż, jeśli jednak wybierzesz się w głąb lądu, czeka Cię nieoczekiwana miejska uczta" - stwierdza CNN, przedstawiając kolejną ze swoich propozycji - miasto Mérida. Cytowany na łamach portalu ekspert objaśnia, że tym, co czyni metropolię wyjątkową jest połączenie jej dziedzictwa kolonialnego z dziedzictwem Majów. Szczególnie poleca on spacer ulicą Paseo de Montejo, pełną zabytkowych rezydencji, muzeów, galerii sztuki i lokalnych sklepów.

19. Maroko

Choć większość turystów odwiedzających Maroko skupia się na podróży do Marrakeszu, Rabatu czy Fezu, w państwie nie brakuje innych, mniej zatłoczonych miejsc, które są równie atrakcyjne – ocenia CNN. Chcącym uniknąć tłumów portal sugeruje wycieczkę do miast Tétouan i Meknes. Zabytkowa część drugiego z nich wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

20. Jeziora słodkowodne na Florydzie

"Chcesz zanurzyć się w wodzie krystalicznej jak gin o każdej porze roku? Możesz to zrobić w jednym z ponad 1000 zbiorników słodkowodnych, rozsianych po północnej i środkowej części Florydy" - stwierdza CNN, podkreślając, że za sprawą stabilnych temperatur i dobrej widoczności region idealny jest do uprawiania snorkelingu i nurkowania.

21. Texas Hill Country, USA

Texas Hill Country Shutterstock

Miłośnikom przyrody do gustu przypaść może również ulokowany w środkowym i południowym Teksasie region Texas Hill Country. Słynie on z gorących źródeł, a także licznych szlaków do turystyki pieszej. Będąc w okolicy warto odwiedzić również miejscowe winiarnie – sugeruje CNN.

22. Fudżajra, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Choć mniejszy i słabiej rozpoznawalny od pozostałych emiratów, Fudżajra z pewnością wart jest odwiedzenia. Jego wypełnione pasmami górskimi i dziewiczymi plażami tereny, oferują bardziej autentyczne i spokojne oblicze ZEA niż Dubaj czy Abu Zabi – ocenia CNN. Coś dla siebie znajdą tam również miłośnicy sportów wodnych, a zwłaszcza nurkowania. Należąca do emiratu wyspa Jazīrat al Ghubbah (ze względu na swoje ukształtowanie nazywana też Wyspą Snoopy'ego) oferuje im dobrze widoczne rafy koralowe i krystalicznie czystą wodę.

23. Grenlandia

Jak zauważa CNN, wraz z otwarciem na Grenlandii nowych lotnisk, zapewniających pasy startowe lepiej dostosowane do komercyjnych lotów, odwiedzenie tej części Danii stanie się prostsze. Warto skorzystać z tej szansy, by zobaczyć tamtejszą przyrodę. Szczególne wart odwiedzenia jest w ocenie portalu wpisany na listę UNESCO fiord lodowy Ilulissat, z którego roztacza się oszałamiający widok na zatokę wypełnioną pływającymi górami lodowymi.

24. Uzbekistan

Po tym, jak dla obywateli 86 krajów, w tym Polski, zaoferowano bezwizowy wjazd do Uzbekistanu, zwiedzanie tego azjatyckiego państwa stało się znacznie prostsze. "Nietknięte krajobrazy i dobrze zachowana architektura kraju tylko czekają, by zachwycić gości" - stwierdza CNN. Jako na szczególnie warte odwiedzenia portal wskazuje na miejscowości Samarkanda, Buchara i Chiwa oraz na wieś Sentob, wpisaną na listę dziedzictwa UNESCO.

