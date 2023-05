Piwo z Polski uznane najlepszym piwnym stylem świata

czytaj dalej

Na obszarach miejskich, gdzie zabudowa jest zwarta, skutki upałów są bardziej odczuwalne niż gdzie indziej. Związane jest to z powstającym tam zjawiskiem wyspy ciepła. Zapotrzebowanie na energię rośnie w miastach dużo szybciej, niż przewidywali urbaniści. To w konsekwencji może doprowadzić do niedoborów prądu, a nawet przerwy w jego dostawach - ostrzegają naukowcy.