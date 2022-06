Piętrowe miejsca w samolotach poprawią komfort latania? Będzie można rozprostować nogi

Na piętrowych fotelach pasażer rozprostuje nogi

Pasażerowie siedzący w górnym rzędzie piętrowych siedzeń mieliby 1,5 metra do sufitu. Powstanie i wyprostowanie się w takiej przestrzeni może stanowić problem, jednak - zdaniem twórcy projektu - wielu pasażerów nie może się wyprostować już w obecnie istniejących samolotach. Z wyprostowaniem się nie powinni mieć problemu pasażerowie siedzący piętro niżej. Fotele zaprojektowano tak, by mogli również rozprostować nogi, za to przed sobą zobaczą tylko fotele z piętra wyżej - co stwarza dość klaustrofobiczną przestrzeń.

Piętrowe fotele zwiększą komfort pasażerów? Internauci mają obawy

- Jednym ze zwrotów, które często słyszę, jest "jeśli coś nie jest zepsute, po co to zmieniać?" I jeśli pasażerowie nadal latają na najgorszych miejscach w klasie ekonomicznej, dlaczego mamy dać im lepszą opcję? To przecież generuje zyski - a to one są ostatecznym celem linii lotniczych, a nie poprawa warunków twojego lotu - mówi Núñez Vicente. I zapewnia, że już teraz pracuje nad ulepszeniem projektu i ma nadzieję na nawiązanie współpracy z linią lotniczą lub producentem siedzeń. Sam porzucił studia magisterskie, by móc w pełni poświęcić się swojemu wynalazkowi.