Piętrowe łóżka w samolotach. Nowa oferta dla pasażerów klasy ekonomicznej

Cztery godziny snu w pościeli, na jednoosobowym łóżku - taką możliwość planują wprowadzić do swojej oferty linie lotnicze Air New Zealand. Skierowana będzie jedynie do pasażerów klasy ekonomicznej na najdłuższych oferowanych przez przewoźnika trasach. A trasy oferowane przez Air New Zealand potrafią być naprawdę długie i trwać nawet ponad 17 godzin.

Nad "Skynest", czyli umieszczeniem w samolotach piętrowych łóżek dla pasażerów klasy ekonomicznej, nowozelandzkie linie Air New Zealand pracowały od kilku lat. W środę 29 czerwca firma finalnie ogłosiła, że łóżka te zacznie oferować pod koniec 2024 roku. Pokazała również pierwsze zdjęcia nowych udogodnień.

"Skynest" pojawi się na pokładach ośmiu długodystansowych samolotów Boeingi 787 Dreamliner, które Air New Zealand odbierze za dwa lata. Kosztem pięciu miejsc siedzących w klasie ekonomicznej znajdzie się w nich sześć kapsuł sypialnych. Dwa rzędy łóżek piętrowych umieszczone zostaną pomiędzy przedziałami Economy i Premium Economy.

Każda kabina sypialna zostanie wyposażona w poduszkę, pościel, zatyczki do uszu, lampkę do czytania, port USB i własną wentylację. Pościel i zatyczki będą wymieniane po każdym korzystającym z kabiny.

Cztery godziny snu

"Skynest" na pokładzie Boeinga 787 Dreamliner linii Air New Zealand Air New Zealand

Jak podaje przedstawiciel Air New Zealand, linie wciąż pracują nad szczegółami dotyczącymi sposobu rezerwacji miejsc w "Skynest". Wiadomo jednak, że korzystać z nich będą mogli jedynie pasażerowie klas Economy i Premium Economy. Rezerwacja kabiny będzie dodatkowo płatna i będzie trwała nie więcej niż 4 godziny.

Limit czasowy przewoźnik argumentuje badaniami dotyczącymi snu z których wynika, że typowy cykl snu to ok. 90 minut, "więc czterogodzinna sesja daje klientom możliwość wyciszenia się, zaśnięcia i obudzenia". Nie mniej istotnym argumentem jest zapewne fakt, że spodziewane jest duże zainteresowanie, a miejsc do spania będzie tylko sześć. Dlatego też każdy pasażer będzie mógł dokonać rezerwacji tylko raz w danym locie.

"Skynest" na pokładzie Boeinga 787 Dreamliner linii Air New Zealand Air New Zealand/Ferrari Press/East News

Najdłuższe trasy lotnicze

Nowe kabiny sypialniane "Skynest" zostaną zainstalowane na pokładach Dreamlinerów latających na najdłuższych dystansach linii Air New Zealand. "Lokalizacja w Nowej Zelandii stawia nas w wyjątkowej pozycji do bycia liderem w podróżach na bardzo długich dystansach", napisał w oświadczeniu Greg Foran, dyrektor generalny Air New Zealand.

Na pokładach zmodyfikowanych maszyn oprócz "Skynest" znajdzie się 4 lub 8 miejsc w klasie Business Premier Luxe, 42 lub 22 miejsca Business Premier, 52 lub 33 miejsca Premium Economy oraz 125 lub 213 miejsc w klasie Economy.

Miejsce w klasie Business Premier Luxe linii Air New Zealand Air New Zealand/Ferrari Press/East News

Specjalne udogodnienia przewidziano oczywiście nie tylko dla pasażerów klasy ekonomicznej. Pasażerowie najdroższej klasy Business Premier Luxe będą mieli oddzielne, prywatne miejsca do spania za zamkniętymi drzwiami. Będą również mogli korzystać z dodatkowej przestrzeni np. na komfortowe zjedzenie posiłku.

Zapowiedź nowej oferty idzie zarazem w parze z planami nowych połączeń długodystansowych. Air New Zealand już we wrześniu planuje uruchomić lot na trasie z Auckland w Nowej Zelandii do Nowego Jorku w USA. Połączenie na dystansie ponad 14 tys. kilometrów potrwa 17 godzin i 35 minut i stanie się jedną z najdłuższych tras na świecie.

Miejsca klasy Business Premier Luxe linii Air New Zealand Air New Zealand/Ferrari Press/East News

Autor:wac//mm

Źródło: airnenewzealand.co.nz, CNN, Airways Magazine, Guardian