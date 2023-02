Pizzę dostarczono nawet na Kilimandżaro. Pięć nieznanych faktów o włoskim przysmaku

Największa pizza świata mierzy ponad tysiąc metrów kwadratowych, a najdłuższa trasa, na jakiej dostarczono to danie, to odległość między Madrytem a Wellington w Nowej Zelandii. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pizzy. Oto kilka nieznanych faktów na temat tego uwielbianego przez miliony osób na świecie przysmaku.

Międzynarodowy Dzień Pizzy obchodzony jest co roku 9 lutego. Choć inflacja powoduje, że pizza jest droższa niż jeszcze rok temu , jej fani zapewne nie odpuszczą dziś tego dania. Portal CNN przygotował zestawienie kilku nieznanych, zaskakujących faktów na temat pizzy.

Ciekawostki na temat pizzy

1. Jest najbardziej uzależniającą potrawą W 2015 roku w jednym z badań pizza została uznana za danie, które w największym stopniu powoduje zachowania typowe dla uzależnienia. Naukowcy swoją tezę sformułowali korzystając ze skali Yale Food Addiction Scale. Co sprawia, że pizza jest uzależniająca? "Pyszne połącznie tłuszczy i węglowodanów wraz z teksturą, kolorem i smakiem to niektóre z cech, które czynią ją tak kuszącą" - stwierdza CNN.

2. Sztuczna inteligencja wie już, jak zrobić pizzę W 2019 roku naukowcy z Massachusetts Institute of Technology i Qatar Computing Research Institute opracowali sposób, w jaki sztuczna inteligencja może sama dowiedzieć się, jak zrobić pizzę, patrząc jedynie na jej zdjęcie. W swoim projekcie zbudowali system, dzięki któremu komputer jest w stanie wywnioskować, w jakiej kolejności prawidłowo układać składniki na pizzy. Według Dimitriosa Papadopoulosa, głównego autora tego eksperymentu, sztuczna inteligencja może w przyszłości być w stanie zrozumieć, jak tworzyć też inne dania.

3. Wywiad wykorzystał pizzę do szpiegowania Pod koniec lat 60. zeszłego wieku jedna z jednostek amerykańskiego wywiadu wojskowego wykorzystywała pizzę do swoich działań. A konkretniej, za pomocą dostaw pizzy szpiegowano dziennikarzy i polityków. Szczegółów nie podano, są pewnie objęte pilnie strzeżoną tajemnicą.

4. Gangster jako pizzaiolo Zaledwie kilka tygodni po głośnym zatrzymaniu szefa sycylijskiej mafii Matteo Messina Denaro , włoska policja aresztowała innego gangstera, Edgardo Greco , skazanego zaocznie za podwójne zabójstwo. Mężczyzna pracował jako pizzaiolo, czyli kucharz przyrządzający pizzę, we włoskiej restauracji we francuskiej miejscowości Saint-Etienne. Posługiwał się nazwiskiem Paolo Dimitrio.

5. Pizza wielokrotnie trafiała do Księgi Rekordów Guinessa Światowe rekordy związane z pizzą są wyjątkowo lubiane. Księga Rekordów Guinessa pełna jest różnego rodzaju wyczynów, na przykład figuruje w niej największa pizza świata. Powstała w Los Angeles niedawno, bo w styczniu tego roku, i mierzyła 1296,72 metrów kwadratowych. Innym rekordem jest najdalsza dostawa pizzy. W 2006 roku Paul Fenech przemierzył 19 780 km z Madrytu do stolicy Nowej Zelandii, Wellington, i wręczył włoski placek Niko Apostolakisowi. Najwyższa wysokość, na jaką dostarczono pizzę, to 5897 metrów - w 2016 roku Pizza Hut dostarczyła ją na Kilimandżaro.