Maszyna słynnej pilotki znaleziona 5 km pod powierzchnią oceanu? "Obiekt w kształcie samolotu"

Deep Sea Vision, amerykańska firma zajmująca się eksploracją głębin morskich, w sobotę zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym podała, że "odkryła coś, co wygląda na Lockheeda 10-E Electra Earhart". Do wpisu dołączono sonarowy obraz obiektu znalezionego na dnie Oceanu Spokojnego.

Tony Romeo, pilot i były oficer wywiadu Sił Powietrznych USA , który sfinansował poszukiwania prowadzone przez 16-osobowy zespół, w wywiadzie dla "Wall Street Journal" powiedział, że łódź podwodna Hugin uchwyciła sonarowy obraz "obiektu w kształcie samolotu" ok. 4,8 km pod powierzchnią oceanu, niespełna 160 km od wyspy Howland. To na niej Earhart i jej nawigator Fred Noonan mieli się zatrzymać i zatankować, nim ślad po nich zaginął.

Romeo, który przyznał, że zgromadził 11 milionów dolarów (ok. 44 mln zł - red.) na poszukiwania, sprzedając swoje nieruchomości, w rozmowie z "WSJ" zapowiedział, że wraz zespołem chce przyjrzeć się obiektowi z bliska. Cytowani przez dziennik eksperci z zakresu badań sonarowych wskazali, że tylko obserwacja z bliska pomoże w ustaleniu, czy obiekt jest wrakiem samolotu słynnej pilotki. "Dopóki nie przyjrzymy się temu fizycznie, nie możemy mieć pewności, co to za wrak" - powiedział "WSJ" archeolog podwodny Andrew Pietruszka. Deep Sea Vision prowadzi poszukiwania na dnie Pacyfiku od września ubiegłego roku. Firma utrzymuje, że w tym czasie przeskanowała obszar o powierzchni ok. 13,5 tys. km kw.