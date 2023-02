"Przepraszam, coś się kliknęło". Nieoczywiste facebookowe związki nowym trendem w sieci

Iga Świątek z Robertem Lewandowskim, Izabela Łęcka ze Stanisławem Wokulskim, TVN z Polsatem - takie związki "powstały" na fali virala od kilku dni krążącego w mediach społecznościowych. Trend zapoczątkowany przez niefortunny wpis internauty podłapano m.in. w świecie sportu czy mediów.

Wszystko wskazuje, że zaczęło się tak: na facebookowym profilu pewnego internauty pojawiła się informacja, że mężczyzna jest w związku z jednym ze swoich znajomych. "Co to ma być?" - spytał w komentarzu zdziwiony. "Przepraszam, coś się kliknęło, nie wiem, co to jest" - odparł autor niezręcznego wpisu. Spróbowaliśmy się z nim skontaktować, wysłaliśmy mu wiadomość, czekamy na odpowiedź.

Wpis "Coś się kliknęło" Internet

Nie do końca wiadomo jak i dlaczego, ale ta krótka wymiana zdań zapoczątkowała nowy trend w mediach społecznościowych. Od kilku dni na kolejnych kontach publikowane są przeróbki rozmowy, która zasługuje już na miano internetowego virala.

Memy z Lewandowskim, Pogonią i Rakowem

Nowy trend szybko poniósł się w świecie sportu. Wśród przeróbek nie mogło zabraknąć wątku dwójki czołowych polskich sportowców, Igi Świątek i Roberta Lewandowskiego, którzy bohaterami memów stają się ostatnio wyjątkowo często. Na początku stycznia najlepsza obecnie tenisistka świata odebrała nagrodę dla Sportowca Roku 2022. W wizji jednego z internautów to Lewandowski "przywłaszcza" sobie tę nagrodę, na co Świątek reaguje cytatem z internauty.

Iga Świątek "w związku" z Robertem Lewandowskim Internet

W kolejnej wersji do dyskusji "włącza się" żona piłkarza, Anna Lewandowska.

"Dyskusja" Lewandowskich i Igi Świątek Internet

Pogoń Szczecin od kilku lat należy do krajowej czołówki. Ostatnie dwa sezony "Portowcy" kończyli na ligowym podium. Z wyścigu o tytuł mistrzowski wypadali jednak na wiele kolejek przed końcem rozgrywek. Choć klub ze Szczecina zajmuje 7. miejsce w tabeli wszechczasów ekstraklasy, nigdy nie był mistrzem Polski. Trzykrotnie grał w finale krajowego pucharu, jednak nigdy go nie wygrał. I właśnie do braku trofeów w gablocie Pogoni nawiązał twórca przeróbki ze szczecinianami w roli głównej.

Pogoń Szczecin i mistrzostwo Polski Internet

Inna z piłkarskich rewelacji ostatnich lat, Raków Częstochowa, po puchar sięgała w dwóch ostatnich sezonach, z kolei w bieżących rozgrywkach zmierza po pierwsze w swojej historii mistrzostwo. Klubowi spod Jasnej Góry brakuje jednak czegoś, czym Pogoń od kilku miesięcy może się pochwalić - stadionu z prawdziwego zdarzenia. W przypadku występów w Lidze Mistrzów, czy nawet jej eliminacjach, częstochowianie raczej nie dostaną zgody na grę na własnym obiekcie. Niedopasowanie pięciotysięcznego obiektu w Częstochowie i elitarnych piłkarskich rozgrywek to motyw przeróbki poświęconej liderowi ekstraklasy.

"Związek" stadionu Rakowa i Ligi Mistrzów Internet

Facebook. Gdańsk "w związku" z Gdynią

Viral podłapano oczywiście nie tylko w świecie sportu. O wchodzeniu w nieoczywiste związki z przymrużeniem oka informowały m.in. polskie miasta. Na oficjalnym profilu gdańskiego ratusza pojawiła się informacja, że Gdańsk tworzy parę w Gdynią. Z kolei Łódź oznajmiła światu, że weszła w związek ze Zgierzem, a łódzkie ZOO poinformowało o bliskiej relacji z tym wrocławskim.

Jest też nawiązanie do jednej z najsłynniejszych niespełnionych miłości w polskiej literaturze. Związek Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego na kartach "Lalki" ostatecznie nie powstał, za to na Facebooku ogłosiła go popularna blogerka działająca w sieci pod pseudonimem "Baba od polskiego".

TVN z Polsatem, Radio ZET z RMF FM

Nieoczywiste związki "powstały" również w świecie mediów. Stacja TVN przekazała na swoim instagramowym profilu, że "związała się" właśnie z Polsatem. Podobny związek "utworzyły" dwie czołowe stacje radiowe - RMF FM i Radio ZET.

Autor:kgo//am

Źródło: tvn24.pl