Nowy Jork zatrudnił "szczurzego cara". Będzie zarabiał zawrotną sumę

Obecna na konferencji Kathleen Corradi podziękowała za powierzenie jej stanowiska i przyznała, że kiedy pierwszy raz zobaczyła ogłoszenie o pracę, "nie była pewna, czy jest prawdziwe". Jako dyrektor do spraw zwalczania gryzoni w całym mieście Corradi będzie koordynowała działania agencji miejskich, w tym Departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej i Urzędu Sanitarnego. Do jej obowiązków będzie należało też znalezienie "innowacyjnych sposobów na odcięcie szczurom źródeł pożywienia" oraz wykorzystanie "nowych technologii do wykrywania i eksterminacji populacji szczurów" - napisano w środowym komunikacie prasowym, cytowanym przez CNN.

Ile zarobi "szczurzy car"

Kiedy burmistrz Adams, który często publicznie wyraża niechęć do szczurów, w 2022 roku poinformował o ogłoszeniu o pracę, zapowiedział, że osoba na nowym stanowisku będzie mogła liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 120 tys. do 170 tys. dolarów. Bloomberg przekazał w środę, że Corradi będzie zarabiać rocznie 155 tys. dolarów (ok. 653 tys. złotych, czyli miesięcznie ok. 54 tys.). Jednocześnie zaznaczył, że to "skromna" pensja jak na nowojorskiego urzędnika - miejski dyrektor ds. komunikacji zarabia 211 tys. dolarów rocznie.