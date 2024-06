Pozwała partnera, bo nie zawiózł jej na lotnisko

czytaj dalej

Jeżeli jest rodzina jednopłciowa, gdzie są już dzieci, one są szczęśliwe, co tu komu do tego? - mówiła w Sejmie posłanka klubu Lewicy Wanda Nowicka, odnosząc się do dyskusji na temat projektu ustawy o związkach partnerskich. Michał Szczerba zaznaczył, że "rozwiązania, które proponuje i wspiera Koalicja Obywatelska, dotyczą par homoseksualnych i heteroseksualnych". Prezydent Andrzej Duda powiedział, "że jest zdecydowanie przeciwny tego typu rozwiązaniom, by dzieci były przysposabiane przez związki osób tej samej płci".