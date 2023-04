Kogut ciągłym pianiem miał pozbawić sąsiadów snu. Sąd wydał na niego wyrok

Właściciel jednego z kogutów na północy Nigerii został pozwany przez sąsiadów za zachowanie swojego koguta. Ptak miał bez przerwy piać, uniemożliwiając tym okolicznym mieszkańcom spanie. Sąd zadecydował o nakazie zabicia koguta, przychylił się jednak do prośby właściciela, by wyrok wykonać dopiero w Wielki Piątek.

Kogut skazany za pianie

