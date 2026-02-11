Logo strona główna
Ciekawostki

Newslettery coraz popularniejsze. Najważniejsze i najciekawsze informacje codziennie w twojej skrzynce

smartfon w ręce kobiety
"Fakty" TVN zyskują "plusa". Już w TVN24+
Źródło: TVN24+
Najważniejsze informacje dnia, prognoza pogody, autorskie analizy zza kulis rządu i Pałacu Prezydenckiego, świata nowych technologii czy polskiej szkoły, a także rekomendacje najlepszych kinowych premier i seriali. Poznajcie newslettery TVN24.

Każdego dnia dziennikarze tvn24.pl i TVN24 dostarczają dziesiątki najważniejszych informacji z kraju, różnych części świata, a także waszych miast i regionów. Opowiadamy ludzkie historie, tłumaczymy polityczną rzeczywistość, zajmujemy się tematami dotyczącymi zdrowia, opisujemy sportowe emocje, pomagamy zrozumieć zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. Nasze newsy można znaleźć w telewizji, na portalu, czy w mediach społecznościowych. Dzięki naszym newsletterom najważniejsze, wyselekcjonowane informacje mogą trafiać także do waszych skrzynek mailowych.

Newslettery TVN24. Nie tylko najważniejsze newsy

Co znajdziecie w naszych newsletterach?

1. Każdego poranka, od poniedziałku do piątku, wysyłamy do newletter 5 rzeczy, o których powinniście wiedzieć. To pigułka najistotniejszych informacji dnia, zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, ale także prognoza pogody, nasze premierowe materiały TVN24+ oraz historie, które warto przeczytać i rozmowy, których warto posłuchać. Z porannego newslettera dowiecie się także, co jest prawdą, a co fake newsem, a w każdy piątek możecie się zmierzyć się z naszym quizem tygodnia.



2. Codziennie, także w niedzielę i święta, nasza redakcja wybiera dla was najlepszy, najważniejszy i najciekawszy materiał, który znajdziecie wieczorem w mailu z rekomendacją TVN24 poleca. To m.in. reportaże dziennikarzy popularnych programów "Superwizjer" czy "Czarno na białym", ważne rozmowy z cyklu "Monika Olejnik. Otwarcie" czy "Bez polityki" Piotra Jaconia, a także gorące tematy, o których ze swoimi gośćmi rozmawiają autorzy kilkunastu podcastów TVN24+.

3. Co niedzielę w waszych skrzynkach mailowych pojawia się autorska prognoza pogody na 16 dni dobrze znanego widzom TVN-u Tomasza Wasilewskiego, synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl.



Newslettery TVN24+. Autorskie analizy, rekomendacje kulturalne

W naszych newsletterach dostępnych dla subskrybentów TVN24+, znajdziecie też treści, których nie ma w internecie. Dziennikarze tvn24.pl – eksperci w tematach politycznych, edukacji czy nowych technologii, analizują i komentują aktualne wydarzenia i trendy, pokazują szerszy kontekst i pomagają zrozumieć zmieniającą się rzeczywistość.

W każdy poniedziałek dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka, ekspertka od edukacji, autorka książek dla i o młodzieży, pisze dla Państwa o wszystkim tym, co najważniejsze w polskiej szkole.



Za kulisy Sejmu, rządu i Pałacu Prezydenckiego zagląda w każdy wtorek Marcin Złotkowski, który od lat opisuje i komentuje w tvn24.pl polityczną rzeczywistość.

Piotr Szostak, dziennikarz tvn24.pl, ekspert od nowych technologii, co środę wyjaśnia, jak zmieniają one nasze życie i komentuje branżowe newsy.



Z naszego newslettera "O końcu świata" dowiecie się natomiast jak naszą rzeczywistość zmienia kryzys klimatyczny i jakie działania mogą go powstrzymać. W każdy piątek piszą dla Was Martyna Płecha i Franciszek Bajdzik z tvnmeteo.pl.

A na koniec tygodnia, Tomasz-Marcin Wrona poleca najlepsze filmy i seriale, recenzuje nowości muzyczne i podpowiada, na jakie wydarzenia warto wybrać się nie tylko w weekend.



Newslettery TVN24. Piszemy o tym co jest ważne i dlaczego

Dlaczego warto zapisać się na newslettery TVN24?

Ponieważ to Wy sami, wybierając konkretny newsletter, decydujecie o czym chcecie przeczytać. A my dostarczamy Wam nie tylko uporządkowaną pigułkę wiedzy z danej tematyki – mało kto jest przecież w stanie śledzić na bieżąco wszystkie newsy - ale także szerszy kontekst. Na Wasze skrzynki mailowe trafia osobista wiadomość od naszych dziennikarzy, ekspertów w swoich dziedzinach, którzy nie tylko wskazują na to, co jest ważne, ale również dlaczego.

Co trzeba zrobić, aby otrzymywać nasze newslettery? Wystarczy się zapisać i podać adres e-mail. Link: https://tvn24.pl/plus/newslettery

Opracowała Agnieszka Drabikowska/mro

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TVN24Najważniejsze informacjeEdukacjaPolitykaKinoTechnologia
