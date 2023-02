Naukowcy: popularny słodzik może zwiększać ryzyko zawału serca i udaru mózgu

Jak tłumaczą początkowo szukali oni jakichkolwiek czynników zwiększających ryzyko udaru, zawału lub śmierci w ciągu trzech kolejnych lat. W tym celu przeanalizowali 1157 próbek krwi, pobranych od pacjentów w latach 2004-2011. - Znaleźliśmy substancję, która wydawała się odgrywać dużą rolę (w zwiększaniu ryzyka zdrowotnego - red.), ale nie wiedzieliśmy, co to jest. Potem odkryliśmy, że był to erytrol, substancja słodząca - wyjaśnił CNN współautor badania dr Stanley Hazen, dyrektor centrum Diagnostyki i Prewencji Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego w Cleveland Clinic Lerner Research Institute.

Niebezpieczny słodzik erytrol

By zrozumieć zależność między występowaniem podwyższonego ryzyka opisywanych chorób, a zawartością erytrolu we krwi naukowcy przystąpili do kolejnego etapu badania, przeprowadzonego na zwierzętach. Jak ustalono, ten popularny słodzik powoduje zwiększone krzepnięcie krwi, co w następstwie może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.