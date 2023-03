Naukowcy: ograniczenie mediów społecznościowych może znacząco poprawić zdrowie

Ustalenia badaczy z Uniwersytetu w Swansea w Walii opublikowano 8 lutego w czasopiśmie naukowym "Journal of Technology in Behavioral Science", a 8 marca opisały je brytyjskie media. Wynika z nich, że decyzja o zmniejszeniu czasu poświęcanego na media społecznościowe w ciągu dnia o zaledwie 15 minut może mieć znaczący, pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Media społecznościowe a zdrowie

Trzymiesięczne badanie przeprowadzono na 50-osobowej grupie osób w wieku od 20 do 25 lat. Uczestnicy zostali podzieleni losowo na trzy grupy, z których jedną poproszono o ograniczenie czasu korzystania z mediów społecznościowych o 15 minut dziennie, drugą o takie samo ograniczenie i wykonywanie w czasie tych 15 minut innych aktywności, a trzecią o korzystanie z mediów społecznościowych tak, jak do tej pory.

Następnie w trakcie badania co tydzień biorący w nim udział dostarczali naukowcom szczegółowych informacji dotyczących ilości czasu spędzanego w Internecie, pochodzących z danych zbieranych przez ich telefony. Przed badaniem i po jego zakończeniu uczestnicy wypełnili też kwestionariusz dotyczący ich zdrowia fizycznego, jakości snu, poczucia samotności, lęku i stanów depresyjnych.

Na podstawie zgromadzonych informacji naukowcy doszli do wniosku, że grupa, która miała zmniejszyć korzystanie z mediów społecznościowych o 15 minut, rzadziej odczuwała objawy typowe dla przeziębienia, znacznie poprawiła się jakość jej snu, a objawy charakterystyczne dla stanów depresyjnych obniżyły się. Odnotowane korzyści były przy tym znaczące: jakość snu w tej grupie poprawiła się aż o 50 proc., zaś stany depresyjne zmalały o 30 proc. Wyniki badań pozostałych dwóch grup uczestników nie uległy natomiast znaczącej zmianie.

Badacze zauważyli jednocześnie, że każda z trzech grup w różnym stopniu zastosowała się do postawionych wymogów badania. W praktyce grupa, która miała ograniczyć użycie mediów społecznościowych o 15 minut, korzystała z nich aż o 37 minut dziennie mniej. Z kolei grupa, która miała ograniczyć media o 15 minut i zająć się w tym czasie czymś innym, ostatecznie zwiększyła korzystanie z social mediów o około 25 minut dziennie.

Sugeruje to, że na wyniki przeprowadzonego badania wpływ mógł mieć też charakter wydawanych poleceń. - Jedną z przyczyn może być fakt, że mówienie ludziom, co mają robić, jest przeciwskuteczne i może powodować opór - stwierdził współautor badania Phil Reed w publikacji na łamach "Psychology Today". Z kolei bardziej ogólna prośba, by po prostu ograniczono czas korzystania z mediów społecznościowych, mógł ułatwiać ludziom samodzielne znalezienie sobie alternatywnego zajęcia i w efekcie bardziej znaczące ograniczenie czasu z telefonem w ręku.