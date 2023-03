Odkryto "tajny składnik" dzieł Leonarda da Vinci, Botticellego i Rembrandta

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Pizie, Instytutu Chemii we włoskiej Radzie Badań Naukowych oraz międzyuniwersyteckiego konsorcjum nauki i technologii materiałów z Florencji odkrył jeden z sekretów największych z dawnych mistrzów malarstwa, informują media. Jak wynika z opublikowanego 28 marca na łamach pisma "Nature Communications" artykułu, zespół ten dowiódł, że niektórzy z największych dawnych mistrzów malarstwa, m.in. Leonardo da Vinci i Sadro Botticelli, celowo dodawali do swoich farb olejnych dodatkowy składnik - żółtko kurzego jajka.

Sekretny składnik mistrzów malarstwa

Tajemnica Leonardo da Vinci

Śladowe ilości protein od dawna były również wykrywane na klasycznych obrazach olejnych, jak dotąd ich obecność uznawano jednak za zanieczyszczenie, zauważa CNN. - Do tej pory badania naukowe obrazów były głównie nakierowane na to, by zidentyfikować materiały używane przez malarzy, ale to nie wystarcza, by zrozumieć motywacje, które stoją za praktyką artystyczną - powiedziała współautorka nowej analizy Ansie Ilaria Bonaduce z Uniwersytetu w Pizie, gdzie od 20 lat pracuje grupa badawcza zajmująca się dobrami kultury.