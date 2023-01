Manicure, który może uszkadzać DNA i powodować raka. Niepokojące wyniki badań

Popularne lampy UV, służące do wykonywania manicure hybrydowego, mogą uszkadzać DNA w ludzkich komórkach i powodować ich obumieranie, a w konsekwencji zwiększać ryzyko zachorowania na raka - ustalili naukowcy z USA. W przeprowadzonych badaniach po trzech 20-minutowych sesjach obumarłych było aż od 65 do 70 proc. komórek wystawionych na promieniowanie ultrafioletowe.

Lampy UV (emitujące promienie ultrafioletowe) wykorzystywane są do utwardzania hybrydowego manicure, czyli tzw. hybrydy. Naukowcy od lat podejrzewali, że lampy UV mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka skóry . Zwłaszcza, jeśli są stosowane regularnie. Do tej pory jednak żadne badania nie dowodziły bezpośredniego związku między promieniowaniem z takich lamp, a zachorowalnością na nowotwór.

Wyniki najnowszych badań, opublikowane 17 stycznia w czasopiśmie "Nature", być może jako pierwsze dostarczyły dowodów na ten związek. Wynika z nich, że promieniowanie ultrafioletowe z lamp służących do manicure może uszkadzać DNA i powodować nieodwracalne mutacje w ludzkich komórkach - a co za tym idzie, wiązać się z wyższym ryzykiem nowotworu.

Lampy UV zabijają komórki

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego i Uniwersytetu w Pittsburghu sprawdzali, w jaki sposób zachowują się komórki pobrane od człowieka oraz myszy przy kontakcie z promieniowaniem z lamp UV. Okazało się, że po 20 minutach wystawienia na kontakt z promieniowaniem od 20 do 30 proc. komórek umierało, a po trzech 20-minutowych sesjach obumarłych było od 65 do 70 proc. z nich. Według naukowców obumieranie komórek można powiązać z wyższą zapadalnością na raka.

"Wyniki naszych badań i wcześniejsze dowody zdecydowanie sugerują, że promieniowanie emitowane przez lampy UV do paznokci może powodować raka dłoni i, podobnie jak solarium, może zwiększać ryzyko raka skóry" - wskazali autorzy. - Zalecałabym ludziom, aby ważyli ryzyko, rozumieli jakie to (promieniowanie) ma działanie. Uszkodzenia występują na poziomie DNA. Nie wiemy, czy (promieniowanie) nie jest rakotwórcze - powiedziała współautorka badania Maria Zhivagui z Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Lampy UV mogą być rakotwórcze

Do potwierdzenia, czy lampy UV rzeczywiście mają działanie rakotwórcze, konieczne będą jeszcze badania na ludziach, a proces ten zająć może nawet 10 lat. Już teraz znane są jednak liczne przypadki, w których przypadki raka skóry przypisywało się częstemu wystawieniu na promieniowanie UV. - Nie da się znaleźć dermatologa, który nie powie, że promieniowanie UV nas nie postarza albo że nie podnosi ryzyka raka skóry. Wszystko, co się robi celowo z tego typu urządzeniami, może się do niego przyczynić - skomentowała wyniki badania dr Loretta Davis z Augusta University w Georgii w rozmowie z NBC News. - Jeśli chcesz to (manicure hybrydowy - red.) zrobić przed weselem, aby czuć się wyjątkowo, to w porządku, ale nie zalecam robienia go rutynowo - dodała.