Naukowcy odkryli czynnik obniżający męską płodność. Może być w każdym domu

Istnieje silny związek między dwoma powszechnymi środkami owadobójczymi, a spadkiem koncentracji plemników - informują amerykańscy naukowcy. Środki te są wykorzystywane w rolnictwie, ogrodach i domach na całym świecie. W ostatnich dekadach stężenie plemników w nasieniu mężczyzn stale spada, co prowadzi do coraz większych problemów z męską płodnością. Nowe badanie ma pomóc ustalić przyczyny tego zjawiska.

"Pestycydy te są szeroko stosowane w rolnictwie w uprawach, które jemy. Wykorzystujemy je do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach, również tych mieszkalnych, a także do pielęgnacji trawników. Są one dostępne w sprzedaży konsumenckiej, można nazwać je stosunkowo powszechnymi" - wyjaśnia w opisie badania jedna z jego autorek, Melissa Perry, dziekanka wydziału zdrowia publicznego na George Mason University.