Dźwięki i migoczące światło mogą pomóc chorym na alzheimera 

czytaj dalej

Portal Onet opublikował kolejne fragmenty podsłuchanych przez CBA rozmów byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Jak podał portal, Obajtek postanowił wykorzystać pandemię do "wzmocnienia" swojej pozycji w "trwających wewnątrz PiS walkach". Miał planować akcję wymierzoną w dawnego wicepremiera Jacka Sasina. "Trzeba zrobić tak, żeby go za*****, k**** Żeby tymi informacjami... żeby go krew zalała. Żeby nie miał punktu zaczepienia do mojej osoby, słuchaj [...] oni chcą mnie wykończyć teraz" - czytamy. Podsłuchy - podał Onet - prowadzone były w ramach tajnej akcji pod kryptonimem "Vampiryna".