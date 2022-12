Dlaczego dzieci kopią w łonie matki? Naukowcy po raz pierwszy znaleźli odpowiedź

Dzieci wciąż znajdujące się w łonie matki, a także już po narodzinach, regularnie wykonują różnorodne ruchy określane jako "kopanie". Dla ruchów tych, zwłaszcza odczuwanych jeszcze w czasie ciąży, znajdywane były różne wytłumaczenia, nie zostały one jednak dokładniej zbadane. Tymczasem 26 grudnia naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego poinformowali, że po raz pierwszy udało się im naukowo ustalić dlaczego małe dzieci "kopią" i jaki jest sens tych ruchów. Wyniki swoich badań opublikowali na łamach czasopisma naukowego "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).