Czy to "hormon miłości" sprawia, że się zakochujemy? Wyniki nowych badań

Naukowcy ze Stanford University School of Medicine i dwóch innych instytucji odkryli, że zmniejszanie działania oksytocyny u norników preriowych nie zmienia zachowania tych gryzoni - pozostają one monogamicznymi, troskliwymi rodzicami, którymi zawsze były. "Jak łatwo sobie wyobrazić, to jest poważne (odkrycie -red.)" - przekazał dr n. med. Nirao Shah, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych oraz neurobiologii na Stanford University School of Medicine, cytowany w komunikacie na stronie Stanford Medicine.