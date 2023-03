Loki Beethovena ujawniają problemy zdrowotne i sekretną historię rodziny

Zespół 29 naukowców, kierowany przez doktora Tristana Begga z University of Cambridge, początkowo przeanalizował osiem pukli włosów przypisywanych Beethovenowi. Jak się okazało, jedynie pięć z nich pochodziło od jednej osoby. "Uznaliśmy, że te pasujące próbki prawie na pewno są autentyczne" - przekazano na łamach czasopisma naukowego "Current Biology", w którym 21 marca badacze opublikowali wyniki analizy. Następnie badacze przystąpili do sekwencjonowania DNA kompozytora.

Ludwig van Beethoven. Co wynika z analizy DNA kompozytora

Zaprezentowana w piśmie analiza wykazała, że miał genetyczną predyspozycję do chorób wątroby i cierpiał na wirusowe zapalenie wątroby typu B co najmniej kilka miesięcy przed śmiercią. Zdaniem naukowców prawdopodobnie przyczyniło się ono do śmierci Beethovena. Jednocześnie naukowcy podkreślili, że w ramach przeprowadzonych badań nie znaleźli genetycznego wyjaśnienia zaburzeń słuchu muzyka oraz jego problemów żołądkowo-jelitowych.