30 tygodni będą nosić tylko białe koszulki. Wszystko dla dobra nauki

Czuję się bardzo dobrze. Startowałam w wyborach, ubiegając się o mandat posła i wyborcy wybrali mnie na posła. To jest dla mnie najważniejsze - powiedziała była marszałek Sejmu Elżbieta Witek po przegranym głosowaniu w sprawie wyboru marszałka nowej kadencji. Został nim Szymon Hołowna. Dopytywana była także o to, czy zostanie wicemarszałkiem Sejmu. Wcześniej odpowiadała na zarzuty opozycji w sprawie jej dotychczasowego postępowania m.in. w sprawie reasumpcji głosowania w 2021 roku. - Nie mam sobie nic do zarzucenia, zwłaszcza że ta kadencja była wyjątkowo trudna - mówiła.