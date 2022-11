Najwyższa kobieta świata pierwszy raz w życiu leciała samolotem. Konieczne były pewne przeróbki

Pochodząca z Turcji Rumeysa Gelgi została uznana za najwyższą kobietę świata w zeszłym roku. 24-latkę, mierzącą 215,16 cm, wpisano wówczas do Księgi Rekordów Guinnessa. W 2014 roku, gdy miała 18 lat, była uznana za najwyższą nastolatkę na świecie. Wzrost kobiety to skutek choroby - zespołu Weavera, który powoduje bardzo szybki wzrost, ale też specyficzny wygląd twarzy i zaburzenia neurologiczne. Na co dzień Gelgi porusza się na wózku lub o kulach.