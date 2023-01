Zmarła najstarsza żyjąca osoba na świecie. Kto przejął po niej ten tytuł?

Po śmierci siostry Andre, francuskiej zakonnicy uznawanej do tej pory za najstarszą żyjącą osobę na świecie, tytuł ten przejęła María Branyas Morera - podaje Gerontologiczna Grupa Badawcza. Francuzka zmarła niespełna miesiąc przed 118. urodzinami, tymczasem mieszkająca w Hiszpanii Morera w tym roku skończy 116 lat.

Informację o śmierci siostry Andre, czyli Lucile Randon , przekazał we wtorek Agencji Reutera dom spokojnej starości w Tulonie na południu Francji , w którym mieszkała. Zakonnica zmarła w wieku 118 lat i 340 dni, swoje 119. urodziny obchodziłaby w lutym. Według światowej listy superstulatków Gerontologicznej Grupy Badawczej (GRG), amerykańskiej organizacji naukowo-badawczej, siostra Andre była najstarszą żyjącą osobą na świecie. W kwietniu ubiegłego roku, gdy w wieku 119 lat i 107 dni zmarła Japonka Kane Tanaka, została też wpisana na Listę Rekordów Guinessa.

Najstarsze żyjące osoby na świecie

Teraz, po śmierci francuskiej zakonnicy, za najstarszą żyjącą osobę na świecie uznawana jest Hiszpanka María Branyas Morera. Jak czytamy na stronie GRG, Morera ma obecnie dokładnie 115 lat i 320 dni. Swoje 116. urodziny będzie obchodzić 4 marca. Urodziła się w 1907 roku w amerykańskim San Francisco, gdzie jej ojciec pracował jako dziennikarz hiszpańskojęzycznej gazety. Gdy María miała siedem lat, jej rodzice podjęli decyzję o powrocie do Hiszpanii . Rodzina osiedliła się w Katalonii, gdzie Morera spędziła resztę swojego życia.

Od ponad dwudziestu lat mieszka w domu opieki w katalońskim Olot. W 2020 roku Hiszpanka zakaziła się koronawirusem, jednak szybko wróciła do zdrowia. W młodości Morera w wyniku wypadku straciła słuch w jednym uchu. Wzrok miała za to na tyle dobry, że w wieku 110 lat była w stanie samodzielnie czytać gazetę. 115-latka ma też swoje konto na Twitterze, jednak wątpliwe, by prowadziła je sama.