Najmniejszy pies świata trafił do księgi rekordów. Demi Moore protestuje i pokazuje swojego

Urodzona we wrześniu 2020 roku Pearl (po polsku - Perła) trafiła do Księgi Rekordów Guinnesa 9 kwietnia. Jak podano na stronie organizacji zbierającej światowe rekordy, jej mama to siostra Miracle Milly, suczki, która do tej pory uznawana była za najmniejszego psa na świecie. Dawna rekordzistka - zmarła przed narodzinami Pearl, w 2020 roku - mierzyła dokładnie 9,65 centymetra.

Pearl jest jeszcze mniejsza. Pomiar wykonany przed wpisaniem jej do Księgi Rekordów Guinnesa wykazał, że suczka rasy chihuahua ma 9,14 centymetra wysokości. Długość jej ciała to dokładnie 12,7 centymetra. Waga zwierzęcia wynosi z kolei nieco ponad pół kilograma.

Aby pokazać, o jak niewielkim ciele mowa, na stronie guinnessworldrecords.com zamieszczono zdjęcie, na którym do pleców Pearl przyłożono jednodolarowy banknot. Jego długość niemal dokładnie pokrywa się z długością psa, z wyłączeniem jego głowy. Na innej fotografii jednodolarówkę ustawiono przed Pearl. W tej pozycji banknot sięga jej niemal do brody.

Najmniejszy pies świata. Pearl rekordzistką

- Dużo z nią zabawy - zapewniła właścicielka nowej rekordzistki. Niedawno Pearl pojechała do Mediolanu, by wziąć udział w poświęconym rekordom programie typu talent show. Semler podkreśliła że mimo swojego małego rozmiaru, chihuahua nawet przed dużą publicznością pozostawała spokojna i niewzruszona.

Pies Demi Moore jeszcze mniejszy?

Informacja o nowym rekordzie świata w kategorii najmniejszy pies dotarła już do Demi Moore. Aktorka półżartem oprotestowała werdykt, twierdząc, że jej zdaniem do walki o to miano mógłby stanąć należący do niej Pilaf, również będący psem rasy chihuahua. Na zamieszczonych przez Moore na Instagramie zdjęciu psiak pozuje z banknotem studolarowym - podobnym rozmiarowo do tego o nominalne jednego dolara - przystawionym do pleców. "Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że Pilaf może konkurować z Pearl!" - czytamy w opisie fotografii.